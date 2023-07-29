السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل أسفل عجلات أتوبيس بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

لقي طفل مصرعه تحت عجلات أتوبيس أجرة أثناء لهوه بالشارع في مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي لمحاولة إسعافه ولكن فشلت محاولات إنقاذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طفل عمره 10 سنوات تحت عجلات أتوبيس أجرة، وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ اللازم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود، رئيس المباحث والذي تبيّن له مصرع الطفل "عمر، ع، أ، م، ا" عمره 10 سنوات مقيم قرية ميت شهالة التابعة لذات المركز، كما تم التحفظ على الأتوبيس وسائقه "ف، ع، أ،" البالغ من العمر 26 عامًا مقيم قرية العراقية المتهم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الحادث بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافة الإجراءات اجراءات إجراءات القانونية استخراج تصاريح أثناء لهوه 10 سنوات ئيس المباحث

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