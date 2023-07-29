السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للجهاز الإداري به..

"التخطيط القومى" يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف

أشرف العربي رئيس
أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

عقدت لجنة التحول الرقمي دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف لأعضاء الجهاز الإداري بمعهد التخطيط القومي على مدار ثلاثة أيام، في إطار حرص معهد التخطيط القومي على الإسراع في تطبيق التقنيات الرقمية وتفعيل الإدارة الإلكترونية بشكل كامل لمواكبة التطورات المستمرة وتحقيق النجاح المؤسسي المنشود.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأهم من ركائز التنافسية الحديثة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير العنصر البشري تُعد عنصرًا أساسيًا لمواكبة ومسايرة تحديات ومستجدات التكنولوجيا الحديثة. 

وأشار العربي إلى أن استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف دمج كافة المعلومات والبيانات في نافذة بسيطة تسمح للموظفين بالاطلاع عليها والتعامل معها بديلاً عن الاستخدامات الورقية.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نيفين مكرم رئيس لجنة التحول الرقمي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، أن تدريب العاملين بالمعهد على نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف سهولة وصول الموظفين إلى البيانات والبرامج الخاصة بالموارد البشرية والاعتماد على أنفسهم في تنفيذ المهام المتعلقة بوظائفهم، بما يسهم في تقليل الوقت المهدر في أداء المهام، فضلاً عن تعزيز قدراتهم على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموارد البشرية.

وتابعت رئيس لجنة التحول الرقمي أن البرنامج يتيح للموظفين إمكانية تتبع إجازاتهم السنوية وتسجيلها، كما يتيح للمديرين متابعة نسب الحضور اليومي ومعدلات الأداء للموظفين التابعين لهم.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تضمنت شرحاً عملياً ونظرياً لآلية استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف لتوضيح طريقة تسجيل مختلف الطلبات والمعاملات الإدارية عبر أكثر من 15 نموذجا للإجازات والأذونات وغيرهما، ويمكن للموظف الاختيار من بينها لتقديم الطلب إلى الإدارات المختصة دون الحاجة إلى خطوات معقدة لضمان سير العمل بسلاسة ويسر.

معهد التخطيط القومى دورة تدريبية التقنيات الرقمية الإدارة الإلكترونية النجاح المؤسسي

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