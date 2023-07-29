السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالوادي الجديد

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022- 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديري الإدارات التعليمية، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.

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