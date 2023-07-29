السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

18878 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي صباح اليوم السبت، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

وأوضح "أبوزيد" أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بلغ 18878 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 83 لجنة بالإدارات التعليمية التسع.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

في سياق متصل، أكد مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 3 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.

الإسكندرية امتحانات الدور الثاني التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية تعليم الإسكندرية

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