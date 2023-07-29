السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في كأس مصر

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخيرمساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر، والمقرر لها مساء غداً الأحد، على ستاد الكلية الحربية.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكرعقب المران، وتشهد غياب محمد عبد المنعم للإيقاف بسبب الإيقاف ثلاث مباريات ومباراة دور الثمانية حال تأهله للدور ذاته بعد تعرضه للطرد المباشر في لقاء بيراميدز بنهائي كأس مصر وحسين الشحات، كنوع من القرار التربوي عقب أزمته مع محمد الشيبي ويستمر غياب محمود متولي وعمرو السولية للإصابة .

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس الجمعة، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

خاض اللاعبون فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.

وأدى حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويرغب كولر خوض مباراة الداخلية باللاعبين الأساسيين بعدما حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية قبل مباراة المصري في ختام مشواره بالدوري على أن يمنح راحة تامة لكل اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتي كأس مصر حال تخطي الداخلية غداً، ومواجهة المصري في دور الثمانية يوم 3 أغسطس المقبل.

يسعى  المدير الفني للأهلي للفوز علي الداخلية من أجل مواصلة مشواره، بحثًا عن التتويج باللقب السادس مع الأهلي بعد تحقيق موسم استثنائي مع الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.

السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي بيراميدز ستاد الكلية الحربية الداخلية كاس مصر

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