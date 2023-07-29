السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق أعمال تطوير الشوارع بمنفلوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة أعمال تطوير الشوارع بمدينة منفلوط بتركيب البلدورات والأرصفة والانترلوك، تمهيداً لأعمال الرصف وفقاً للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وبناءً على الخطة الموضوعة مسبقاً.
وأشار اللواء عصام سعد، في بيان، اليوم السبت، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع سواء بتحويلها من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة أو تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس المركز بتركيب بلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بمنطقة جناين أيوب والشوارع المحيطة بمدرسة محب أيوب الاعدادية بنين والشوارع المتفرعة من تقسيم الصياد والمتفرعة من شارع المستشفى المركزي وشارع البنك الأهلي المصري عقب تسوية تلك الشوارع وإزالة العوائق والمعوقات والتعديات تمهيداً لأعمال الرصف.
وذلك فضلاً عن تركيب الانترلوك في عدد من الشوارع الضيقة والجانبية والحارات بمدينة منفلوط والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية والمدرجة فى الخطة كالحارات المتفرعة من منطقة ابوالعباس ودرب الخماره قبلي بجوار الكنيسة القبلية بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية و ذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين.

ويجري متابعة مراحل العمل و الإشراف المباشر والتواجد الميداني من مسئولي الوحدة المحلية؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.

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الإشغالات والتعديات التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشوارع المحيطة الشوارع الضيقة السيولة المرورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستشفى المركزى الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحقيق السيولة المرورية تسهيل حركة مرور المواطنين تركيب بلاط الأنترلوك

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