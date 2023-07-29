السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الزاوية

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح الزاوية الحمراء بتجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى بيع هواتف محمولة عبر الفيس بوك في الزاوية الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية بتلقي قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي حوله لإحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يدير صفحة إلكترونية  بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، إذ يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وخاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك.

قاضي المعارضات عاطل النصب والاحتيال الاستيلاء على أموالهم الفيس بوك

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