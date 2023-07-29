السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة، حيث يؤدي 1854 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة الامتحانات من خلال 5 لجان امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة، مع التأكيد على توفير سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية قد استعدت لانطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الثانوية الفنية اليوم السبت، بعدد ٥٦٤ طالبًا بالتعليم الفني التجاري، و٤٣١ بالتعليم الفني الزراعي، و٨٤٩ بالتعليم الفني الصناعي، و١٠ بالتعليم الفني الفندقي، وذلك على مستوى المحافظة من خلال اللجان الآتية: 
مطروح الفنية بنات، والضبعة الصناعية بنين، وبراني الصناعية بنين، وفوكة للتعليم الأساسي، خاصة بطلاب التعليم الزراعي فقط، والحمام التجارية بنين.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر مع الغرف الفرعية بإدارات مطروح والضبعة والحمام؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بوجوب العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، ونشر مناخ الهدوء والطمأنينة، والبُعد عن كل الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية إلى بر الأمان.

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