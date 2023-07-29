مع ارتفاع الحرارة.. 3 وصفات طبيعية لعلاج مشكلات الشعر فى الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلات الشعر مثل التقصف والهيشان والتساقط، نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وفي السطور التالية، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إصلاح الشعر وعلاج مشكلاته خلال أشهر الصيف، فضلًا عن بعض النصائح لحماية الشعر خلال أجواء الطقس الحار.

1 - ماسك الموز بالزيت الزيتون

يمكنكِ هرس ثمرة واحدة من فاكهة الموز وإضافة ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي، ثم خلط المكونات جيدًا ووضعها على الأطراف لمدة نصف الساعة، ثم يُغسَل الشعر بالشامبو المناسب.

2 - ماسك البيض والعسل والمايونيز

أعد تحضير ماسك البيض والعسل والمايونيز باستخدام نفس الكميات. يجب أن تحضري بيضة واحدة وتضيفي إليها ملعقة عسل وملعقة مايونيز. قومي بخلط الخليط جيدًا وضعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه جيدًا. ستحصلين على النتيجة المطلوبة.

3 - ماسك الأفوكادو والبيض والعسل

في البداية، يمكنك تجهيز المقادير التالية: بيضة، ثمرة أفوكادو، ملعقة عسل نحل، وملعقة زيت جوز الهند للترطيب. قومي بمزجها جميعًا، ثم ضعي الخليط مباشرة على شعرك. اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه وجففيه بقطعة قماش قطنية. ستلاحظين نتيجة مذهلة.

نصائح لحماية الشعر من التقصف في فصل الصيف

1 - تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

2 - تناول المشروبات الطبيعية والمياه يوميًا في فصل الصيف لحماية شعرك وبشرتك من الجفاف.

3 - وضع المرطبات على الشعر في فصل الصيف ولكن بعد استشارة الطبيب أولًا؛ للحصول على المنتج المناسب مع نوع شعرك.

4 - تجنب استخدام أدوات التصفيف الساخنة في فصل الصيف التي تعمل على تقصيف الشعر وتساعد في تساقطه.

5 - عدم استخدام المشط ذي الأسنان الضيّقة، واستبداله بمشط بأسنان واسعة لفك التشابك.