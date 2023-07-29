السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بإصابة شاب بكسور وكدمات نتيجة حادث تصادم بميدان سفنكس.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفى خليل، مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين أن المصاب يدعى معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل.

واستمع المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، إلى شقيق معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، وقال إن شقيقه كان يقف في ميدان سفنكس في انتظار حافلة النقل الجماعي التي تقله من عمله إلى منزله، وفجأة ظهرت سيارة مسرعة، واصطدمت به بسرعة 140 كم، ما جعل جسده يتطاير إلى ارتفاع يوازي الطابق الثاني ويسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأوضح شقيق حفيد الفنانة شريفة فاضل، أمام المباحث، أن شقيقه أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتجمع دموي بالمعدة، وقطع بالكبد وفقد السمع بإحدى أذنيه، والتهاب بعصب العين، بالإضافة إلى عدة جروح وكسور بمختلف أنحاء الجسد.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السائق حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل السرعة الجنونية

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