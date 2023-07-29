السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يصل الغربية لافتتاح مشروعات شبابية جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، إلى مقر الديوان العام بمحافظة الغربية.

وكان في استقبال الوزير الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والرياضيين في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الاستقبال، وبالجهود التي تبذلها محافظة الغربية في تشجيع النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة، وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتحسين الخدمات التي تقدمها للشباب والرياضيين.

ولفت إلى أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميز من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات واللقاءات الشبابية بكافة محافظة الجمهورية، للارتقاء بشباب وأبناء المحافظات كافة.

وأشار "صبحي"، إلى أن الهدف من تلك الجولات التفقدية بالمحافظات هو تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي في المحافظات، وتحديد الاحتياجات والمشاكل التي يواجهها الشباب والرياضيون في المحافظات كافة علي أرض الواقع، والعمل على تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المحافظات بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات الشباب والرياضيين في كافة محافظات الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في مختلف المجالات، وتشجيع الشباب والرياضيين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني في كافة أنحاء المحافظة.

ومن جهته؛ أكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنشآت الرياضية والأنشطة الشبابية، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى  والتي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز تخطت ال ٩٥%.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية تكريم نادي بلدية المحلة لصعوده إلي الدوري الممتاز، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا.

وعقب ذلك مباشرةً، يتوجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحة (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية، وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح عدد من المشروعات الشبابية الاحتياجات البرلمانية الجولات التفقدية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ

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