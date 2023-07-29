بطريرك الإسكندرية يستقبل ضباط من البحرية اليونانية

استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاتي، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في المقر البطريركي بالإسكندرية، طاقم صف ضباط مدرسة كاديت البحرية، الذين حضروا إلى ميناء الإسكندرية على السفينة الحربية اليونانية "ساموس" كجزء من رحلة التدريبات الصيفية السنوية.

وخلال اللقاء رحب صاحب الغبطة بهم واستقبلهم في قاعة العرش البطريركي، وفي كلمته إشارة إلى تاريخ الكنيسة الإسكندرية على مر القرون، بالإضافة إلى عملها الإرسالي والإنساني الحديث، وأكد: "نحن سنستمر في حراسة بطريركيتنا التاريخية والوطنية والروحية، والحفاظ على تراث أسلافنا القديسين كما هو والغير قابل للتفاوض، منذ عهد مُؤسس كنيستنا الرسول والإنجيلي مرقس حتى اليوم، من خلال الاستمرار في تقليد آبائنا هذا، متطلعين بتفاؤل إلى المستقبل المأمول في إفريقيا، حيث نعمل بلا كلل من أجل مستقبل أفضل لأطفالها، بينما نستنير بنور الإنجيل وقيامة المسيح".

من جهتهما، قائد البحرية الكابتن كاستريناكيس والقائد باناجوبولوس، أعربا عن الفرحة والبركة التي شعرا بها أثناء زيارتهما وطاقم صف ضباط المدرسة لكاتدرائية البطريركية، مشيدين بعمل بطريركية الإسكندرية في القارة الأفريقية وتلا ذلك تبادل الهدايا التذكارية وجولة في المقر البطريركي.

حضر اللقاء الملحق العسكري بالقاهرة النقيب مايكل تسيليجاكيس، وضابط الاتصال بين البحرية اليونانية والبحرية المصرية النقيب كونستانتينوس فاروكسيس.