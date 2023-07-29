بشير عبدالفتاح: مصر الشريك الإفريقى التجارى الأول والأضخم مع روسيا

قال الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي، إن مصر منذ 2014 بدأت تعيد هيكلة سياستها الخارجية بتنويع الشراكات، ولم نعد مرتبطين بقوة عظمى بعينها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر تنفتح على الصين وروسيا والهند ودول وسط آسيا، وغيرها وتعمل شراكات استراتيجية.

وأردف: "مصر نجحت في عمل توازن بين روسيا والولايات المتحدة، وعندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض الغزو الروسي مصر صوتت، لكن فيما يتعلق بالعقوبات، مصر تقول نحن مع نظام العقوبات الدولي متعدد الأطراف، لكنها ليست مع العقوبات الأحادية، لذا لم تنضم لقرار العقوبات ضد روسيا".

ولفت إلى أن مصر في مجال التسليح تعتمد على الولايات المتحدة ثم أوروبا، واليوم على روسيا، حيث أن 41% من التسليح المصري يأتي من روسيا، ومصر ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر".

وأوضح أن مصر جسر بين روسيا وإفريقيا، ومصر توسطت بين دول القارة وروسيا في توقيع شراكة استراتيجية وشراكة تجارية، وتحتل 40% من إجمالي حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، مردفا: "18 مليار دولار حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، 8 مليارات منها مع مصر، الشريك التجاري الأول والأضخم".