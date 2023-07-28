مهرجان العلمين.. راغب علامة يشكر الشركة المتحدة: مجهود خرافى

وجه الفنان راغب علامة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المجهود الجبار الذي قامت به لتنظيم الحفل.

وقال راغب علامة، في مستهل الحفلة: "يسعدني ويشرفني أكون معاكم في مهرجان العلمين، بحبكم هنغني الأغاني اللي بتحبوها الكثيرة والقديمة، وهاقول فيه كتير حلوين، اشمعنا إنت بس كل ما تخش مكان خطاف للعين، وإن كان مقلوب فجأة تقلبه روقان".

ويحيي حفل اليوم بمهرجان العلمين المطرب راغب علامة ونانسي عجرم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويقدم الفنان راغب باقة من أجمل أغانيه القديمة، وكذلك مجموعة من أغانيه الجديدة.

وبدأ “راغب” الحفل بأغنية “اللي باعنا” وسط تفاعل كبير من الجماهير الذين حرصوا على حضور نجمهم المفضل، ومن المقرر أن يقدم باقة منوعة ومميزة من أجمل أغانيه.