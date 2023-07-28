طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة إبراهيما نداي أمام الاتحاد المنستيري

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض عقب الإصابة التي تعرض لها اليوم في مباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن اللاعب تعرض لارتطام مباشر بالخصم وتوجه لإحدى المستشفيات وخضع لفحوصات طبية، وثبت تعرضه لإصابة بكدمة في عظام الفك ، وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وسيعود بعدها للمشاركة في التدريبات.

ويلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.



أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب من ملعب اللقاء

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية لمتابعة لقاء النصر والشباب السعوديين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

وكان محمود حمدي " الونش" مدافع فريق الزمالك، قد تواجد بمدرجات استاد مدينة الملك فهد بالطائف مع بداية الشوط الثاني للقاء الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية لمؤازرة الأبيض في اللقاء.

وكان الونش وصل إلى السعودية وأدى مناسك العمرة قبل التوجه إلى الطائف لحضور مباراة الأبيض أمام الاتحاد المنستيري.