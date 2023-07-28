أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم، وفق قناة العربية الإخبارية.

وفي وقت سابق، أبلغ عن مقتل 10000 شخص في إحدى مدن غرب دارفور، حيث يدمر العنف العرقي المنطقة السودانية، غرب دارفور يواجه "حرب أهلية شاملة"، حسب خبير أمني أفريقي

قال زعماء القبائل إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في إقليم غرب دارفور السوداني خلال الشهرين الماضيين ، وسط صراع مميت بين فصيلين متحاربين أدى إلى نزوح جماعي للاجئين من البلاد ونزوح الملايين داخليًا.

وفر ما يقرب من 80٪ من السكان من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بحسب زعيم قبيلة المساليت العرقية سعد عبد الرحمن بحر الدين.

قال بحر الدين إن قوة قوامها نحو 16 ألف شخص هاجمت المدينة وقتلت مدنيين ونهبت منازل ونهبت بنوكًا.

بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل، أصبح غرب دارفور موقعًا لأعمال العنف المتفشية والفظائع المبلغ عنها والتي أدت إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مقاتلي الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم.

ووصف بحر الدين الجنينة بأنها "مدينة أشباح خالية من الحياة"، مضيفًا أن غالبية اللاجئين من المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 500000 شخص، قد فروا إلى تشاد.

عبر أكثر من 300 ألف سوداني الحدود إلى الدولة المجاورة الواقعة في وسط إفريقيا منذ اندلاع الصراع، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، ووجد البحث نفسه أن حوالي 2،686،434 نزحوا داخليًا نتيجة القتال.