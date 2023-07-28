الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائي تسبب في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق شب في شقة سكنية بمدينة المنصورة، دون وقوع خسائر بشرية، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للشقة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة توريل بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

 تبين أن الحريق شب في شقة بالطابق الثاني، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب في نشوب الحريق ماس كهربائي في الوصلات الداخلية بالشقة، وأسفر عن التهام محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

قوات الحماية المدنية خسائر بشرية المعاينة الأولية الحريق مدير أمن الدقهلية ضباط مباحث القسم

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