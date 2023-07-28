الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا السبت.. 3 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالوادي الجديد

المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز

أكد المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادي الجديد، على إنهاء الاستعداد لإجراء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022_2023م والتي تنطلق غدًا السبت.

ولفت إلى تجهيز 3 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها في جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط. 

  • لجنة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.
  • لجنة موط الثانوية الصناعية بنين.
  • لجنة مدرسة الصديق الصناعية بالفرافرة.
     

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى التواصل اللحظي مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبي لتعلم لغة الإشارة للعاملين بإدارة الداخلة التعليمية. 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الوزارية التي أطلقتها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة
ويستمر البرنامج 4 أيام وذلك بمقر مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة بالتنسيق مع إدارة الداخلة التعليمية، والتربية الخاصة، شارك التدريب مجموعة من أولياء الأمور وطلبة الجامعات والمنظمات الأهلية مع مجموعة من ذوى الخبرات والمختصين بلغة الإشارة. 

وكيل التعليم الوادي الجديد انهاء الإستعداد لإجراء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية تجهيز 3 لجان التواصل اللحظى تنفيذ برنامج تدريبي

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟