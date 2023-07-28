غدًا السبت.. 3 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، على إنهاء الاستعداد لإجراء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022_2023م والتي تنطلق غدًا السبت.

ولفت إلى تجهيز 3 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها في جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

لجنة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.

لجنة موط الثانوية الصناعية بنين.

لجنة مدرسة الصديق الصناعية بالفرافرة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى التواصل اللحظي مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبي لتعلم لغة الإشارة للعاملين بإدارة الداخلة التعليمية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الوزارية التي أطلقتها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة

ويستمر البرنامج 4 أيام وذلك بمقر مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة بالتنسيق مع إدارة الداخلة التعليمية، والتربية الخاصة، شارك التدريب مجموعة من أولياء الأمور وطلبة الجامعات والمنظمات الأهلية مع مجموعة من ذوى الخبرات والمختصين بلغة الإشارة.