خبيرة: انعقاد القمة الروسية الإفريقية في ظل الضغوط الأمريكية نجاح كبير لها

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، عن أبرز نتائج القمة الروسية الإفريقية، كما أوضحت أهمية القمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن انعقاد القمة الروسية الإفريقية في ظل الضغوطات الأمريكية نجاح كبير لها.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطًا مباشرة على قادة ورؤساء دول القارة الإفريقية وهذا ما جعل عدد المشاركين في القمة الروسية الإفريقية الثانية أقل من مثيلتها الأولى.

وأشارت إلى أن انعقاد القمة الروسية الإفريقية في حد ذاته نجاح كبير ودليل على إصرار دول القارة على أن العهد الاستعماري لإفريقيا من جانب الدول الغربية انتهى.

وأكدت أن القارة تلعب دورًا مهمًا في الانتقال إلى نظام دولي تعددي على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي، مشيرة إلى أن الغرب يسعى بكل قدراته وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية لعزل روسيا دوليًا ولكنهم فشلوا بشكل كبير جدًا في تحقيق هذا الهدف.