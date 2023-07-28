الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 مواطنين بسبب حادث مروري أعلى وصلة المريوطية

إصابة 8 مواطنين
إصابة 8 مواطنين

وقع حادث مروري أعلى وصلة المريوطية في الجيزة، أسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى وصلة المريوطية بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث مرور أعلى وصلة المريوطية، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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