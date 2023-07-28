قناة الناس| أمين الفتوى: عاشوراء يوم سعة وسعادة وفرح (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ يوم عاشوراء يوم سعة وسعادة وفرح، لأنه يذكرنا بأن الله تعالى يمد العباد ويحفظهم من الهلاك.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ المصريين في يوم عاشوراء يجتمعون على التوسعة على الأهل وخاصة في إطعام الطعام، حيث اخترع المصريين نوعًا جديدًا من أنواع الطعام الحلو في هذا اليوم، مؤكدًا أن الرسول صلّ الله عليه وسلم كان يحب الحلو البارد، ولذا يحتفل المصريين في مولده بالحلوى، كما يحتلفون أيضًا بنجاة سيدنا موسى بالحلوى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.