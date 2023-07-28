الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الإبداع من أعلى درجات شكر النعمة (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإبداع في حب البديع يفتح باب الشكر لنعم الله تعالى على عباده، مشيرًا إلى أن الإبداع من أعلى درجات شكر النعمة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ المصريين في يوم عاشوراء أبدعوا وشكروا الله تعالى ورسخوا وثبتوا شكر نعمة الله بالصيام والعادات التي يقوم بها المصريين مع جيرانهم وذلك من باب قوله تعالى (وذكرهم بأيام الله)، منوهًا إلى أن الإبداع هو المنتج الحقيقي لعبادة التفكر والتأمل.

 أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس إسلامنا بالمصري الابداع عاشوراء المصريين

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