الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد مناع لـ"لوغاريتم": ربنا رزقنى بنتائج جيدة فى مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد

لوغاريتم
"لوغاريتم"

يواصل برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، متابعة فقراته داخل كوريا الجنوبية والتي يسلط فيها الضوء علي التقدم العلمي.

أكد الدكتور محمد مناع، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، ومحارب السرطان في المرحلة الرابعة، أن معظم الميكروبات لا تحب الجفاف، وخلال تواجدى بكوريا عملت على مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد، وربنا دائمًا ما يرزقنى بنتائج جيدة جدًا.

وأضاف أن هذه المادة فى جميع الأغذية المحفوظة منها الحبوب "القمح والذرة والأرز والفول السودانى" والثمار المجففة، وربنا بيسترها معانا كثيرًا، لافتًا إلى أن حباية واحدة مصابة ممكن أن تنتج كمية كبيرة من الميكروبات.

وأشار إلى أن 70% من جسم الإنسان ميكروبات وهى كائنات حية تعيش بداخله، و30% ألياف.

وتابع: "أنا أول باحث غير كورى أحصل على جائزة الإنجاز العلمى من كوريا، واسم جامعتى القاهرة فى كل الجامعات، وبلدى متواجد فى كل تفاصيل حياتى العلمية".

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