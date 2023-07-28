الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى للحكومة: طبطبوا على الناس ولا تتركوا الفرصة للإخوان للتغلغل مرة أخرى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأزمة الاقتصادية جاءت في ظروف صعبة، وتداعياتها كبيرة، حيث جاءت في فترة تعيد الدولة فيها بناء البنية التحتية، بعد أن انهارت بسبب استشراء الفساد لفترات كبيرة، وهناك من يستغل الأزمات لعرقلة التنمية والاستثمارات.

وأكد بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك مشروعات وطنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أدرك وشعر بمشكلات المصريين.

وأردف: "نتوقف أمام عدد من الملاحظات، أولًا فقه الأولويات، فنحن نبني وطنًا ونقوم بنهضة تسعى لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، لكننا في حاجة إلى أن ننظر للفقراء بطريقة أكبر مما يحدث، وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الظروف الصعبة، والأسعار أصبحت غولًا يأكل الأخضر واليابس، وسط تجار بلا ضمير، تحولوا إلى أباطرة، والناس تئن من ارتفاع الأسعار، متسائلًا عن دور جهاز حماية المستهلك على أرض الواقع، لمواجهة ارتفاع الأسعار".

وتابع: "محتاجين الوزير اللي ينزل الشارع ويشوف الناس، المجتمع المصري محتاج اللي يطبطب عليه، طبطبوا على الناس، الناس تعبانة وشقيانة جدًا، والرئيس يتحدث عن معاناة الناس".

واستطرد: "الوضع خطر، ولا تتركوا الفرصة للإخوان يتغلغلون مرة أخرى، ولا تتركوا فرصة للإعلام والشائعات والأكاذيب التي تنتشر في طول الأرض وعرضها".

مصطفى بكرى الإخوان

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