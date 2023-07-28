قناة الناس|على الله الجمال يوضح أفضل أشهر الصيام بعد رمضان (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأشهر الحرم أربعة، مشيرًا إلى أن صيام شهر الله المحرم أفضل صيام بعد شهر رمضان.

وأضاف “الجمّال” خلال حلقة اليوم من برنامج "نبي الرحمة"، عبر قناة الناس، أنَّ الثواب في تلك الأشهر مضاعف، وإذا همّ الإنسان بذنب أو معصية فهو مضاعف أيضًا، مستشهدًا بقوله تعالى (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)، مشيرًا إلى أن بداية التقويم الهجري يبدأ من شهر الله المحرم الذي أقره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأوضح “الجمال”، أن عمر بن الخطاب اختار بداية التقويم الهجري شهر محرم بعد فريضة الحج، وبعد أن يعود الإنسان طاهرًا مبرءًا من الذنوب.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.