حالات دخول المستشفى بسبب الحساسية التي تهدد الحياة في إنجلترا

يعد التوافر الواسع للأطعمة من جميع أنحاء العالم والزيادة في عدد أشجار البتولا التي يتم زراعتها عاملين من العوامل وراء مضاعفة حالات الدخول إلى المستشفيات في إنجلترا بسبب تفاعلات الحساسية التي تهدد الحياة في العشرين عامًا الماضية، وهي المؤسسة الخيرية الرائدة في مجال الحساسية في المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن أمينة وارنر، رئيسة الخدمات السريرية في مؤسسة Allergy UK، المؤسسة الخيرية الوطنية الرائدة للمرضى للأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الحساسية، أن الارتفاع كان "مقلقًا للغاية".

وكان هناك 25721 حالة دخول إلى مستشفيات اللغة الإنجليزية بسبب الحساسية في 2022-23، أي أكثر من ضعف العدد المسجل قبل عقدين من الزمن البالغ 12361، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

وبالنسبة للحساسية المفرطة المتعلقة بالغذاء والتفاعلات السلبية الأخرى، زادت الأرقام من 1،971 حالة دخول في 2002-2003 إلى 5،013 حالة في العام الماضي، ويبدو أن التأق وهو رد فعل تحسسي يهدد الحياة بسبب الطعام أو الدواء أو لسعات الحشرات في ازدياد.

وقال وارنر إن التوافر والاستهلاك الأوسع للأطعمة من جميع أنحاء العالم يساهم في زيادة حالات العلاج في المستشفيات المرتبطة بالحساسية.

وأضاف "نحن نشهد اتجاهات لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه العدس والحمص والكيوي، وهي أطعمة لم تكن في السنوات الماضية جزءًا من النظام الغذائي البريطاني، ويشكل تناول الطعام في الخارج أيضًا مخاطر لم يتم التعرف عليها على الفور.

وتابع "كان لدينا شخص ما اتصل بخط المساعدة الخاص بنا منذ وقت ليس ببعيد، وكان لديهم رد فعل تحسسي عندما ذهبوا إلى حانة الجن، وكان هناك بعض الفلفل الوردي يطفو على قمة الجن. يتفاعل الفلفل الوردي مع الكاجو وهذا الشخص يعاني من حساسية من الكاجو".

كما أدى ارتفاع عدد أشجار البتولا المزروعة إلى زيادة متلازمة حبوب اللقاح، مشيرة إلى أنه لدينا بعض الأشجار شديدة الحساسية، ومن بينها أشجار البتولا قصيرة العمر.

وقالت إنها ستحاول إخراج كل حبوب اللقاح بأعداد كبيرة في كل موسم، "يمكن أن يؤدي ذلك إلى توعية شخص لديه استعداد للإصابة بالحساسية."

تظهر أعراض الحساسية المفرطة، والتي تُعرف أيضًا باسم صدمة الحساسية، بسرعة وتشمل:

وفي عام 2018، توفيت ناتاشا إيدنان لابيراوس البالغة من العمر 15 عامًا بعد تناول خبز باغيت يحتوي على السمسم، قالت والدتها تانيا إيدنان-لابيروس، التي شاركت في تأسيس مؤسسة ناتاشا لأبحاث الحساسية: “هذه الأرقام الصادرة عن MHRA ليست مفاجئة للأسف”.

وكانت أكبر زيادة في تشخيص حساسية الطعام لدى الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عامًا أو أقل، ونحن الآن نرى ما بين طفل وطفلين في كل فصل دراسي مصابًا بحساسية غذائية مشخصة.