الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. أحمد سعد يحتفل بنجاح حفله الأخير (صور)

أحمد سعد
أحمد سعد

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الأخير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عددًا من صور الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" وعلق: "مش هقدر أقول حاجة غير الحمد لله من حفل مهرجان العلمين الجديدة".

وقدم سعد خلال الحفل، مجموعة من أهم أغانيه، منها "إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، كما قدم أغنيات طلبها الجمهور بالهتاف.

حضر الحفل النجم عمرو سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، وقدم الأخير تحية خاصة له، وذلك بغناء أغنية «بحبك يا صاحبى»، معلقًا على ذلك بقوله: «عاوز أقدم التحية لأخويا النجم عمرو سعد، موجود معانا فى الحفلة وأول مرة أغنى (بحبك يا صاحبى) وهو معايا».

وحرص أحمد سعد، خلال الحفل، على توجيه الشكر والتحية لعدد من الفنانين الذين عملوا معه، ومنهم الشاعرة منة عدلى القيعى، التى كتبت له عددًا كبيرًا من أغانيه، وحقق الثنائى معًا نجاحات كبيرة.

كما قدم أحمد سعد الفنان عصام السقا، على مسرح حفله فى العلمين الجديدة، وقال مداعبًا: «كلنا كنا شاكين فى (نعيم)»، وهى الشخصية التى جسدها «السقا» فى مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان خلال الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، ثم انطلق ليقدم أغنية «وحشنى نفسى»، من نفس المسلسل، وتبادل معه «السقا» التحية.

وتفاعل الجمهور مع الإعلان عن حضور الكابتن مؤمن زكريا، لاعب نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، قبل أن يصعد على المسرح.

وظهر النجم أحمد سعد بأكثر من إطلالة خلال الحفل، جميعها إطلالات صيفية تناسب وجوده فى الساحل الشمالى، وقدم الحفل على جزءين، بينهما فترة راحة قصيرة.

 

النجم أحمد سعد أحمد سعد مهرجان العلمين العالم علمين مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى

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