الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: نتطلع لمواصلة العمل مع مصر لتطوير "نوفّى"

جيلسومينا فيجليوتي
جيلسومينا فيجليوتي

قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط لديهما علاقة طويلة الأمد، وهي شراكة متميزة تعمل على تعزيز التعاون فيما بين دول حوض البحر المتوسط.

‏وأضافت خلال لقاء لها في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، نعمل معًا من أجل وضع المبادرات، ويقوم الاتحاد من أجل المتوسط بجهود كبيرة من أجل تحديد تلك المبادرات، التي يمكن من خلالها قيام المؤسسات المالية مثل بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها داخل المنطقة.

 

 

وأكدت أن شراكة البنك مع الاتحاد قوية للحد الذي يجعلنا نرسل موظفين للعمل هناك معهم من أجل دعمهم.

بالنسبة للأنشطة والمشاريعة الممولة فيما يخص النشاط الأخضر، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار يسمي نفسه بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، لذلك نهتم كثيرًا بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ونبذل فيها مجهودًا ضخمًا، خاصة في منطقة البحر المتوسط، ننظر إلى الطريقة التي يمكننا من خلالها زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن المنطقة مليئة بالفرص الكبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المستدامة، ونحن منخرطون لدعم هذه العملية ولدعم الصناعة في المنطقة للدخول في العملية الخضراء.

وأردفت: "ندعم في مصر مبادرات التحول للأخضر، ومساعدة الشركات الخاصة للتحول للأخضر، خاصة تلك الشركات التي يستلزم عملها إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون".

مبادرة "نوفّي"

وأوضحت أنه في إطار التحضير لكوب 27، عمل البنك بشكل فعال مع الرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل تقديم برنامج "نوفّي" وهو رابطة مهمة لمشروعات المياه والغذاء والمناخ، وبسبب ما لدى البنك من خبرات يتعاون مع منظمات أخرى، مردفة: "لكننا رواد في مجال دعم المواصلات والبنية التحتية، وأكبر مستثمر في هذا المجال، مثل خطوط المترو في القاهرة، ونتطلع لمواصلة العمل مع السلطات المصرية لتطوير برنامج نوفّي".

بنك الاستثمار الأوروبي برنامج نوفي

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