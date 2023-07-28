غدًا.. قصور الثقافة تطلق احتفالات "ليالي الفرافرة" بالوادي الجديد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء غدٍ السبت، احتفالية بعنوان "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية"، ضمن فعاليات عاصمة الثقافة “الوادي الجديد”، برعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

الاحتفالية تأتي تزامنا مع احتفالات الهيئة بذكرى ثورة 23 يوليو، وإطلاق فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، وتستضيفها قرية اللواء صبيح "القرية الخضراء" بمركز الشباب، وتستمر ثلاثة أيام حتى 31 يوليو الحالي.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "23 يوليو ثورة غيرت مجرى التاريخ" يلقيها الكاتب الصحفي عمرو محمد إسماعيل، يليها مسابقات ثقافية واكتشاف مواهب، تنفيذ محمود شريف، وعرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، بجانب أمسية شعرية للشاعر محمد عبد القوي، وحكايات عن المسرح المصرى مع الكاتب المسرحي سعيد حجاج، بالإضافة لورش فنية وحرف يدوية، وورشة شنط من الخرز، وورشة مفارش على النول للفنانة أسماء عبد الباسط، سوزان عبد الفراج، معرض للكتاب، يعقبها عروض سينما للأطفال والكبار مركز شباب اللواء صبيح.



وفي اليوم الثاني تعقد محاضرة بعنوان "دور الصحافة في التنمية بالوادى الجديد"، كما يقام عرض لفرقة تلقائيين موط، وأمسية شعرية للشعراء، إسلام أحمد سلامة، عاطف محمد، بالإضافة إلى عرض لفرقة تلقائيين الفرافرة، ومجموعة من الورش الفنية والحرف اليدوية.

ويتضمن اليوم الثالث محاضرة بعنوان "المشروعات التنموية على أرض محافظة الوادى الجديد" للمحاضر الدكتور نبيل حنفي، وعرض لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، بجانب أمسية شعرية للشعراء مصطفى محمد، مروة ناصر سفينة، وعرض لفرقة تلقائيين الفرافرة، وورش فنية متنوعة وعروض سينما مركز شباب اللواء صبيح.

وينظم الاحتفالية إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث تشهد المحافظة زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر ديسمبر ويناير الماضيين.

يشار إلى أن عاصمة الثقافة المصرية استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بمحافظات وسط الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، كما أوفدت الهيئة بعثة من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وغيرها من الفعاليات، وتطلق قصور الثقافة أسبوعا مكثفا في سبتمبر المقبل في هذا السياق تزامنا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس.