الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صيام عاشوراء مر بـ4 مراحل.. وقريش كانت تصومه قبل الإسلام

الشيخ رمضان عبد الرازق
الشيخ رمضان عبد الرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن سيدنا محمد (ص) كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وقال بعض العلماء إن قريش كانت تصوم عاشوراء قبل الإسلام، لعله كان من ملة من قبلهم سيدنا إبراهيم، وكان بعضهم على الحنيفية، وكان النبي يصومه معهم حتى الهجرة، ولم يأمر أحدًا بصيامه، وهذه أولى مراحل صيامه.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أنه لما وصل سيدنا النبي (ص) المدينة  في شهر ربيع، وبقي مدة من الزمن جاء محرم، ويوم عاشوراء، فصامه وأمر بصيامه، جعل صيامه فرضًا، ولم يكن فرض صيام رمضان بعد، وتلك المرحلة الثانية.

 

وأردف: "في العام الثاني للهجرة فرض الله صيام شهر رمضان، قال النبي يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره، لكنه كان يحب صيامه، وتلك ثالث مرحلة لصيام عاشوراء".

وختم: "قبل انتقاله للرفيق الأعلى، قال الناس عاشوراء يوم يعظمه المسلمون وغير المسلمين، فالنبي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلم يأت قابل، وهذه آخر مراحل صيام عاشوراء".

الشيخ رمضان عبد الرازق عاشوراء صيام عاشوراء

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