"السينما السودانية" ملف العدد الثالث من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين

أصدرت جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، العدد الثالث من مجلة (EFCA)، مايو-يونيو 2023، والذي يحتوى على ملف خاص يحتفي بـ"السينما السودانية".

ويضم عددًا كبيرًا من المقالات التي كتبها أعضاء الجمعية عن الأفلام السودانية التي بدأت تشكل ملامح صناعة أفلام سودانية منذ العام 2019، والتي لم تكتف بالتواجد على استحياء محليًا، كما في معظم التجارب السينمائية التي تنشأ في دول غير عريقة في الصناعة، وإنما انطلقت كالسهم إلى المحافل الدولية مباشرة، لتتوج بعدد كبير من الجوائز، وآخرها تمثيل السودان للمرة الأولى في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

كما يشير العدد إلى بعض التجارب السينمائية السودانية القديمة التي توقفت بسبب الظروف التي تعرض لها السودان على مدى عقود.

ويتناول العدد، تغطية لمهرجان "كان" السينمائي عن طريق أعضاء الجمعية الذين تواجدوا في فعالياته هذا العام، وكتبوا من هناك يحللون ظواهر صاحبت المهرجان كالتواجد الملفت للأفلام العربية، ويكتبون عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية ورائعة سكورسيزي الجديدة. بجانب متابعة أهم أخبار الجمعية والكتابة عن بعض الأفلام المصرية والعربية وتناول أفلام المخرج أحمد عبدالله بالتحليل باعتباره ممثلًا للسينما البديلة.

وجاء في كلمة الكاتب الصحفي زين العابدين خيري شلبي: "على الرغم من وجود تاريخ قديم نوعًا ما لصناعة أفلام سينمائية في السودان، وخصوصًا من بعد الاستقلال عام 1956، فإن ملامح صناعة السينما السودانية لم تتشكل أبدًا".

وتابع: "بالطبع لا يعني هذا إنكار وجود بعض التجارب السينمائة المهمة لعدد من المخرجين السودانيين وخصوصًا من أبناء الجيل الثاني، هؤلاء الذين ابتعثوا لدراسة السينما خارج السودان وعادوا ليقدموا أفلامًا أكثر نضجًا اعتنت بالجوانب الفنية وعبرت عن الداخل السوداني.

وتضم هيئة تحرير العدد، رئيس التحرير: زين العابدين خيري، ومدير التحرير: أمنية عادل، والإخراج الفني: سعد المغربي. وتم إهداء ماكيت المجلة من مديرة التحرير الفني ريهام إمبابي.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين يرأسه الناقد أحمد شوقي، ويضم في عضويته النقاد: رشا حسني، رامي المتولي، خالد عبدالعزيز، محمد سيد عبدالرحيم، أمنية عادل وزين العابدين خيري.