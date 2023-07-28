الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليمان وهدان: مصالح القارة تصدرت أجندة الرئيس السيسى فى القمة الروسية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح لها دور فاعل ومؤثر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن مصر هي بوابة العالم إلى إفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام الدولى بتعميق العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بقوة خلال مشاركة مصر في القمة الروسية - الإفريقية والتى تأتي في نسختها الثانية، بعد القمة الأولي التى عقدت في مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.

وقال "وهدان" في تصريحات له، إن روسيا حريصة على تعميق علاقاتها بإفريقيا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وأزمات أثرت على جميع الدول دون استثناء، مؤكدًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة كانت شديدة الوضوح وتحمل رسائل مهمة، منها أن دول القارة لن تدخل في صراع الاستقطاب من جانب الدول الكبري، وأن تعميق العلاقات يجب أن يكون وفقًا لعدد من المحددات منها احترام سيادة دول القارة وحماية أمنها والبحث عن التنمية المستدامة التى تحقق مصلحة شعوبها أولًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس تضمنت مطالبة العالم بوضع احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية على رأس أولوياتها خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على اقتصاديات هذه الدول، جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبًا بضرورة التفاعل مع الرؤية المصرية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة.

وشدد النائب سليمان وهدان، على أهمية رؤية الرئيس السيسي بشأن البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا، وإنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحها ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

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