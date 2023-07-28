إزالة 16 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حيث كثفت من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بقرية تلة حيث أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبدون ترخيص بقرية تلة بمساحة 755 مترًا، وذلك تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المدينة، والدكتور الحسيني شادي رئيس القرية والعاملين بالتنظيم والمتغيرات وجهات الولاية.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية أسفرت عن إزالة حالتى تعد زراعة بمساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن وتم تنفيذ الإزالات تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة، والدكتوره انتصار احمد رئيس القرية وجهات الولاية والتنظيم والمتغيرات كما نفذت الوحدة المحلية المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ زراعة بمساحة 2 قيراط بقرية طوخ الخيل تحت إشراف محمود أبو كريشة و بحضور مصطفى الشريف رئيس القرية والمتغيرات والتنظيم وجهات الولاية.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدين مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي تمكنت من رصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرية سيلة الغربية التابعة لمجلس قروي منبال بمساحة قيراطين وتم رفع التشوينات الخاصه بالتعدي والتنبيه على المخالف بعدم معاودة المخالفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية وتحت إشراف نواب رئيس المركز، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.