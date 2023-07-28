“الأوقاف”: البرنامج الصيفي للأطفال لبنة أساسية في بناء الوعي الديني

أقامت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد مسعود حسن بعزبة السعادنة كوم أشفين بمديرية أوقاف القليوبية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف القليوبية.

وحضر الاحتفالية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، والسيد اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة قليوب، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال، والدكتور سمير القاضي عضو اتحاد الكتاب المصري، وجمع غفير من قيادات الدعوة وأولياء الأمور.

وفي كلمته رحب محافظ القليوبية بالحضور جميعًا معبرًا عن سعادته بهذا الإقبال غير المسبوق على البرنامج الصيفي للطفل، حيث يتلقى الأطفال الفكر الوسطي المستنير والذي يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات بوعي رشيد وقوة وعزيمة وإصرار، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على جهوده المتميزة في كافة الأنشطة الدعوية والمجتمعية، من خلال توزيع صكوك الأضاحي والإطعام، بالإضافة إلى كافة الأنشطة التي تقدمها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

كما أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني أن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

وأشاد الدكتور سمير القاضي عضو اتحاد الكتاب المصري بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي يسهم في التكوين الثقافي للمجتمع الشبابي بوسائل وأساليب نفسية واجتماعية وفكرية وثقافية، ويكوِّن الأفكار والأيديولوجيات الإنسانية، للمساهمة في الرسالة الإنسانية بالمجتمع، وأن البرنامج الصيفي للأطفال نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، كما أثبت هذا البرنامج فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، وأن هذا البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

بينما أكدت الدكتورة هدى حميد معوض أن وزارة الأوقاف المصرية تولي البرنامج الصيفي للأطفال اهتمامًا كبيرًا، حيث إن الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى آمال الأمم، فمن حقهم التوجيه التربوي السليم والتنشئة على كل خلق قويم، ولذلك كانت رؤية وزارة الأوقاف في ربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل) على أيدي نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، بما يسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال، وبناء الوعي لديهم وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته، كما قدمت الأستاذة/ رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا تربويًّا للأطفال عن الصدق والأمانة.