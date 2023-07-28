الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريب على 3 مهن لشباب القليوبية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية انتهاء التدريب المجاني لدفعات جديدة من الشباب من الجنسين مدربة ومؤهلة لسوق العمل، على مهن: التفصيل والحياكة، واللحام، وكهرباء التوصيلات، بمركز التدريب المهني بالخانكة، ووحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر، وتسليم شهادات إتمام التدريب بعد انتهاء برامج التدريب المهني المجانية على تلك المهني، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى تتطلبها سوق العمل داخل المحافظات منشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على وتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في تلك المجالات.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أفادت فيه بانتهاء برامج التدريب المهني وتخرج دفعات مدربة ومؤهلة لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر، وتسليم شهادات تخرج  الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي التفصيل والحياكة لعدد 17 متدربة، وتخريج الدفعة الثانية على نفس المهنة والبالغ عددها 17 متدربة، وتسليم شهادات إتمام البرنامج لمتدربين البرنامج التدريبي على مهنة كهرباء التوصيلات لعدد 10 متدربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

وأضافت مدير المديرية، انه فيما يخص مركز التدريب المهني بالخانكة فقد تم تخريج دفعة على برنامج تدريبي في مجال اللحام استفاد منها 8 متدربين، ودفعة من برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، مؤكدة أنه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التوجه لإدارة التدريب المهني بديوان عام المديرية والتسجيل واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، و٢ صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد.

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