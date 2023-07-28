الجمعة 28 يوليو 2023
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عالم

الرئيس العراقى: نستعيد معانى التضحية والبطولة من استشهاد الإمام الحسين

الرئيس العراقي عبداللطيف
الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أن ذكرى استشهاد الإمام الحسين وآل بيته وأنصاره في واقعة نستعيد معها معاني التضحية والبطولة.

وقال رئيس الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شعبنا يُحيي خلال هذه الأيام شعائر ذكرى استشهاد الإمام الحسين في العاشر من محرم".

وأضاف أن "هذه الذكرى المؤلمة والملهمة التي نستعيد معها معاني التضحية والبطولة، في الدفاع عن مبادئ العدل والإيمان بمواجهة الطغيان، هي ذكرى تمدنا بالقيم العظيمة وتجدد في الأجيال العزم والإصرار على التمسك بتلك القيم التي ترسخت بالشهادة والحرية والكرامة الإنسانية".

وأكد: "أننا نستعيد ذكرى البطولة في عاشوراء فنستعيد معها الاعتزاز بشرف المواقف النبيلة، وتتأكد في وجداننا إرادة العمل من أجل بناء العراق الديمقراطي العادل، العراق الذي يحيا فيه الجميع بمساواة متنعمين بخيراته وحريصين على رفعته وعزته وسيادته".

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الإمام الحسين العراق

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