اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، الطلب المقدم من مجلس إدارة النادى المصري، بشأن تأجيل مباراة الفريق فى بطولة كأس مصر بدور الثمانية والمقرر إقامتها يوم الثالث من أغسطس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحصل «الدستور» على رد اتحاد الكرة المرسل للمدير التنفيذي للنادى المصري، ردًا على طلب تأجيل المباراة بسبب النقص العددي الذي يواجهه الفريق عقب انتهاء الموسم وتوجيهه الشكر لعدد من اللاعبين مثل محمد جريندو والذي انتهى تعاقده مع النادي، بالإضافة إلى انتهاء إعارة الرباعي زياد كمال وعبده يحيى ورجب عمران ومحمد الفيومي وكذلك إصابة الجزائري عبدالرحيم دغموم بالرباط الصليبي.

ورفض اتحاد الكرة طلب النادى المصري بالتأجيل بعدم وجود وقت كاف وضيق الوقت وصعود ثلاث فرق للدور قبل النهائى يتعذر معه تغير مواعيد المباريات.

يذكر أن فريق المصري سيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين الداخلية والأهلى.

الكابتن علي ماهر يستقر على جهازه الفني المعاون

كان مجلس المصري قد أتم تعاقده مع علي ماهر لقيادة الفريق بالموسم الجديد والذي استقر على تشكيل جهازه المعاون، والذي يضم كلًا من محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، أمين عمر مدربًا مساعدًا، مصطفى فتحي مدربًا لحراسة المرمى، الدكتور محمود الشحات رئيسًا للجهاز الطبي، وائل رأفت معدًا بدنيًا، عبدالرحمن الزغبي محللًا للأداء.