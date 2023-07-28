بـ17 مليون جنيه.. إنجاز 90% من رصف 7 شوارع رئيسية بوسط الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي وسط قد بلغت 90%، وذلك في 7 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم: (متفرعات محرم بك، 6 متفرعات- مساكن ضرغام - متفرعات شارع البصري- جلال الدسوقي) الحضرة- متفرعات شارع سينما الحضرة - متفرعات شارع العطارين - متفرعات كوم الدكة - متفرعات لاجيتيه).

هذا وقد وجه “الشريف” مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع في جميع الأحياء، والاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي منتزه أول قد بلغت 95%، وذلك في 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم، ووجه المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 13 شوارع بنطاق حي منتزة أول وهي (شارع بشارة أحمد بركات –شارع مسجد الفقى – شارع رستم باشا- شارع أحمد محسن- شارع الشهر العقاري بالسيوف- شارع السماكين- شارع أمين خيرت الغندور من الكورنيش وحتى خالد بن الوليد- أعلى نفق جمال عبد الناصر- شارع عبد الفتاح الصعيدي بالسيوف- شارع صالح حمدي ومنصور القاضي- شارع 554- شارع عبد القادر الجيلاني- شارع إبراهيم سيف تقاطع منصور القاضي).