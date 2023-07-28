الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. موقف إنساني لكوكب الشرق مع الراحل يحيى شاهين

يحيى شاهين
يحيى شاهين

تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد عملاق الفن يحيى شاهين، فقد ولد في مثل هذا اليوم عام 1917 بميت عقبة، وحصل على دبلوم صنايع قسم نسيج 1935، وعقب تخرجه عمل موظفًا في الغزل والنسيج.

وبمناسبة ذكرى ميلاده، يستعرض “الدستور” بعض المحطات في حياة الراحل يحيى شاهين.

اكتشفه المخرج بشارة واكيم، و لكنه عمل موظفًا في المحلة وقتها، ثم ترك العمل وتفرغ للفن.

انضم إلى الفرقة القومية للمسرح وعمل مع الفنانة فاطمة رشدي في مسرحها و لمع في مسرحية "مجنون ليلى" ظل يعمل بين السينما و المسرح حيث تفرغ للسينما في عام 1946 بعد أن توقف عن العمل في مسرحية "مرتفعات ويذرنج"، مثل في أدوار متعددة ثم قام بإنتاج بعض الأفلام في شركته.

قدم يحيى شاهين على مدار 59 عاَما، 95 فيلمًا خلال رحلته الفنية، وكان “شاهين” ممثلًا من طراز رفيع وحقق نجاح كبير في كل أدواره.

أشهر بأدواره ثلاثية نجيب محفوظ، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية التي قدم فيها شخصية سي السيد أحمد عبد الجواد.

قام يحيى شاهين بإنتاج 7 افلام، وحصل على وسام الجمهورية من جمال عبد الناصر، ووسام العلوم والفنون من الرئيس محمد أنور السادات عام 1980 وكانت أخر أفلامه "دموع صاحبة الجلالة" عام 1992، ومسلسل "أبدًا لم يكن لها " عام 1994.

وتزوج “شاهين” 4 مرات خلال حياته، وأنجب ابنته الوحيده وهو فى سن 63 واسماها داليا.

رحل عن عالمنا فى يوم الجمعه 18 مارس 1994 عن عمر ناهز 77 عامًا.

كان شاهين يحب فيلم " شئ من الخوف" فكان من الأفلام المقربة إلى قلبه.

كواليس مساعدة أم كلثوم لـ يحيى شاهين في فيلم "سلامة"

وخلال تفرغه للسينما، قدم أول أدواره أمام “أم كلثوم” التي أعجبت به ورشحته للمشاركة في فيلم “سلامة”، وخلال تصوير الفيلم دار حوار بين أم كلثوم وشاهين عن أجره فقال لها 150 جنيه، وهو ما أغضب أم كلثوم التي طالبت المنتج بإعطائه 600 جنيه، وعلى الفور وافق المنتج على طلبها واستكمل شاهين تصوير الفيلم.

عملاق الفن يحيى شاهين الفرقة القومية للمسرح دبلوم صنايع قسم نسيج فاطمة رشدي مسرحية مجنون ليلي السينما و المسرح فيلم شئ من الخوف

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