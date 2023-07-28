الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالات أنباء عربية تبرز رسائل الرئيس السيسى حول الأمن الغذائى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت وكالات أنباء عربية، اليوم الجمعة، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة العامة للقمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ورصدت وكالات الأنباء تأكيد الرئيس السيسي على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمات، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في القارة.

وكذلك تنويه الرئيس السيسي، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة وبخاصة محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

فمن جانبها نوهت وكالة الأنباء السعودية “ واس” بتشديد الرئيس السيسي على أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات وأهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب.

فيما أشارت وكالة الأنباء البحرينية / بنا/ إلى قول الرئيس السيسي بأن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء العالم تتطلب وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية وإيضاح احتياجاتها، ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

ونوهت وكالة الأنباء السورية /سانا/ تأكيد الرئيس السيسي أن القمة الإفريقية الروسية تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات باتت تمس القواعد الرئيسية التي بنى على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث..مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها، جراء الصراعات والتحديات القائمة وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

التحديات القائمة التسوية السلمية للنزاعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول النامية القانون الدولي النظم الزراعية والغذائية تجاوز الأزمات سان بطرسبرج الروسية

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