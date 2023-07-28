الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفل نانسى عجرم وراغب علامة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

نانسي عجرم وراغب
نانسي عجرم وراغب علامة

كشفت مارينا المصري، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، الذي تحتضنه مدينة العلمين، ويعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة ألغام إلى حلم وواقع، مؤكدة أن أي مواطن يستطيع العيش في العلمين الجديدة في أي وقت من العام وليس الصيف فقط.

وأضافت أن تنظيم حفل الفنان أحمد سعد في مهرجان العلمين الترفيهي كان مبهرًا، والحفل شهد حضورًا كبيرًا جدًا، بالإضافة إلى انتشار شاشات عرض في شوارع المدينة لمشاهدة الحفل.

وتابعت: "الحفلات في العلمين الجديدة لها طابع مميز وخاص جدًا، هناك أيضًا ما يسمى بمسرح الشارع في مهرجان العلمين، والذي يستضيف اليوم المنشد علي الهلباوي"، مؤكدة أن هناك المزيد من التواصل المباشر بين الجمهور والعروض الفنية.

واستكملت: "هناك أيضًا مساحة لتقديم جميع أنواع الفنون، منها الفرق الفنية التراثية، مثل فرقة التنورة الشعبية، وفرقة الحرية، وفرقة العريش وغيرها".

وأشارت إلى أنه أمس كان هناك حفل لهارموني باند، ونحن في انتظار صاحبة السعادة للمشاركة في حفل فرقة أيامنا الحلوة، بالإضافة إلى عرض للساحر كريس المصري "ماجيك شو".

وواصلت: "اليوم سيكون هناك حفل يجمع نجمين كبيرين، هما نانسي عجرم وراغب علامة، والجميع في انتظار هذا الحفل" مشيرة إلى أن مهرجان العلمين يجمع بين الترفيه والثقافة والفنون والرياضة.

وأردفت: "هناك 3 ملاعب بادل عالمية على الشاطئ مباشرة، ومهرجان العلمين شهد ألعابًا عديدة مثل التاك بول، بالإضافة إلى بطولة الجيل الذهبي التي شهدت مشاركة العديد من نجوم كرة القدم المصرية".

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