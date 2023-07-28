الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الكويت بمدينة 6 أكتوبر

افتتاح مسجد الكويت
افتتاح مسجد الكويت بحضور وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مسجد "الكويت" بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وألقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة تحت عنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين".

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.

وشهد الافتتاح الأستاذ الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار الدكتور نايف الطيار، مستشار السفير الكويتي نائبًا عن السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري الغياتي، مدير الدعوة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمستشار حسن الصغير، بمجلس الدولة.

IMG-20230728-WA0014
IMG-20230728-WA0014
IMG-20230728-WA0015
IMG-20230728-WA0015
IMG-20230728-WA0009
IMG-20230728-WA0009
IMG-20230728-WA0011
IMG-20230728-WA0011
IMG-20230728-WA0013
IMG-20230728-WA0013
IMG-20230728-WA0012
IMG-20230728-WA0012
IMG-20230728-WA0010
IMG-20230728-WA0010
IMG-20230728-WA0008
IMG-20230728-WA0008
IMG-20230728-WA0004
IMG-20230728-WA0004
IMG-20230728-WA0006
IMG-20230728-WA0006
IMG-20230728-WA0005
IMG-20230728-WA0005
IMG-20230728-WA0007
IMG-20230728-WA0007
IMG-20230728-WA0003
IMG-20230728-WA0003
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ اكتوبر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد الكويت افتتاح مساجد

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدًا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة العربية 2023

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

رسميًا.. أهلى جدة السعودى يضم رياض محرز حتى 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟