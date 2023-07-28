الجمعة 28 يوليو 2023
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"القاهرة الإخبارية": تبادل القصف المدفعى بين الجيش السودانى والدعم السريع بشمال بحرى وأم درمان

جريدة الدستور

كشف عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مستجدات الأوضاع في السودان، قائلًا إن هناك تبادلًا للقصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال بحري وأم درمان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "كان هناك تحليق مكثف أيضًا للطيران في سماء أم درمان، بالإضافة إلى تصاعد الدخان في جنوب شرق العاصمة الخرطوم".

كما أشار إلى أن الجيش السوداني استهدف ارتكازات لقوات الدعم السريع، موضحًا أن الجيش السوداني بالأمس مشط العديد من المناطق في أم درمان، وكان هناك قصف جوي ومدفعي للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع القاهرة الإخبارية الخرطوم

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