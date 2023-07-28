رسميًا.. أهلى جدة السعودى يضم رياض محرز حتى 2027

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري رياض محرز، قادمًا من مانشستر سيتي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال أهلي جدة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأشار النادي في بيانه، إلى أن عقد رياض محرز مع الأهلي السعودي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وأضاف البيان أن مراسم توقيع عقد انتقال اللاعب رياض محرز، جرت بحضور يزن الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح البيان أن النجم الدولي الجزائري أنهى إجراءات الفحوصات الطبية في باريس.

وسيكون محرز ثالث التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وانضم النجم الجزائري، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى مانشستر سيتي، صيف عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي.

وخلال مسيرته مع «سيتي»، شارك النجم الجزائري– البالغ من العمر 32 عامًا– في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.