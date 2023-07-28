كأس الملك سلمان.. صافرة مغربية تدير مواجهة الزمالك والاتحاد المنستيرى التونسى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي بالبطولة العربية للأندية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى بالبطولة العربية

ويستهل الفارس الأبيض مشواره في البطولة العربية بمواجهة اتحاد المنستيرى التونسي، في تمام السادسة مساء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

أسماء حكام مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى بالبطولة العربية

ويقود مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي، طاقم مكون من حكم الساحة سمير كزاز، والحسن أزكاو حكم مساعد أول، ومصطفى أكركاد حكم مساعد ثاني، وعبدالواحد حربويدة حكما رابعا.

بينما يتولى تقنية الفيديو "الفار" كل من رضوان جيد ويساعده علي النعيمي.

ويتواجد الزمالك في المجموعات الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية، بجوار أندية اتحاد المنستيرى التونسي، والنصر والشباب السعوديين.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.