رغم تمسك كولر بضمه.. نكشف أسرار تراجع الأهلى عن ضم محمد رضا بوبو

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، النقاب حول أسباب عدم التعاقد مع محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر أن اللاعب يتمتع بقدرات فنية مميزة، ولكن هناك صعوبة في مشاركته حال التعاقد معه، نظرًا لازدحام مكانه بالفريق في ظل وجود عمرو السولية ومروان عطية وأليوديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وعودة كريم نيدفيد.

وأشار المصدر إلى أن بوبو كان مطروحًا على مائدة المناقشات حتى وقت قريب وتمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بضم اللاعب للفريق، لكن التعاقد مع إمام عاشور القادم من ميتلاند الدنماركي بجانب الاستقرار على عودة كريم نيدفيد أدى إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

وأوضح المصدر أن دخول بيراميدز في الصفقة والمزايدة علي ضم اللاعب ورفع سعره إلى أكثر من 40 مليون جنيه بعد رفع إدارة فيوتشر قيمة بيعه في الصيف.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته دون راحة، أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المقبلة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة، فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.

ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين للعودة للياقة البدنية لتخطى مواجهة الداخلية والتأهل لدور الثمانية لمواجهة المصرى المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل لتحقيق العلامة الكاملة فى المسابقات التى شارك فيها الموسم الحالى قبل منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوعين والعودة بعدها لفترة الإعداد للموسم الجديد في سويسرا.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.