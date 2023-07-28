الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى يومه العالمى.. 5 كتب تكشف سبل مواجهة التهاب الكبد الوبائى" فيروس سى"

كتب
كتب

يحتفل العالم اليوم بذكرى مواجهة فيروس التهاب الكبد الوبائي والذي يحل في 28 يوليو كل عام، ويستهدف زيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد الوبائي "سي"، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية، التشخيص والعلاج بطرق آمنة، كما تعقد في هذا اليوم ندوات عديدة للحماية من هذا المرض.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز 5 كتب تتحدث عن الالتهاب الوبائي.
 

كتاب التهاب الكبد الفيروسي
من تأليف الدكتور محمد محروس، وفي هذا الكتاب يعالج المؤلف موضوع مرض التهاب الكبد الفيروسي وأسبابه ليغطي من خلاله كل ما يحتاجه الشخص غير المتخصص وكذلك الشخص غير المتخصص في المجال الطبي من معلومات إكلينيكية وبحوث علمية حديثة. 

وتناول المؤلف بالتفصيل ظاهرة انتشار مرض الكبد الفيروسي، يعزو المؤلف الأسباب التي عادة ما تؤدي إلى إضعاف الكبد إلى تلك التي تنتمي لمجموعات مُختلفة من الأمراض، فمنها ما هو تشوه خَلقي يبدأ مع الإنسان منذ نعومة أظفاره، ومنها ما هو مرض ناشئ من طبيعة التغيرات، ويضع في النهاية الوقاية منه.

كتاب التهاب الكبد "سي"
هو من تأليف فردك عسكري، ويشير المؤلف إلى أن الإصابة بفيروس الكبد "سي" تشبه الإصابة بفيروس الإيدز، فهو يسبب إنتانًا مزمنًا مستمرًا تبدو علاماته بعد سنوات أو عقود من الإصابة الأولية.
وكشف خلال صفحات الكتاب عن أن الفيروس يشكل مشكلة كبيرة، إذ إن 2% من الشعب الأمريكي مصابون به أي حوالي أربعة ملايين إنسان.

كتاب التهاب الكبد الفيروسي الجيمي
ومن الكتب التي تتحدث عن هذا الوباء، كتاب التهاب الكبد الفيروسي الجيمي، من تأليف عبدالناصر يوسف، ويوضح هذا الكتاب المفاهيم العلمية التي يرتكز عليها مرض التهاب الكبد الفيروسي الجيمي، وبعض المواضيع المتفرقة حول المرض، وهي أهمية توفر لقاح واقٍ ضد المرض في المستقبل.
كما يضع طرق الوقاية والمكافحة ضد المرض، وانتهى الكتاب في فصله العشرين والأخير بعرض لكيفية التعامل مع المصاب بالعدوى في محيط الأسرة.

كتاب التهاب الكبد الوبائي والمستجدات المتعلقة بالمناعة والتحصين 
من تأليف عمر فوزي نجاري، ويجيب هذا الكتاب عن أسئلة لا تزال تؤرق الأطباء وطلبة كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض، فيما يتعلق بوبائية التهاب الكبد الوبائي وطرق الوقاية منه، لا سيما المستجدات المتعلقة بالمناعة واللقاح.

كتاب علاج فيروس "سي" الكبدي الوبائي بين القديم والحديث
من تأليف مصطفى أحمد محمد يونس، يناقش الكتاب أسباب انتشار المرض في الجسم في الماضي، وأسبابه الحالية وطرق العلاج منه، وأبرز علاماته، والأدوية التي تقضى عليه، وكافة ما يتعلق بهذا المرض بين الحاضر والمستقبل.

كتاب إلتهاب الكبد الفيروسي الجيمي تأليف عبد الناصر يوسف كتاب التهاب الكبد البائي والمستجدات المتعلقة بالمناعة والتحصين كتاب علاج فيروس سي الكبدي الوبائي بين القديم والحديث مصطفى أحمد محمد يونس عمر فوزي نجاري كتاب التهاب الكبد سي فردك عسكري كتاب التهاب الكبد الفيروسي

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": التهاب الكبد يقتل أكثر من مليون شخص سنويًا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدًا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة العربية 2023

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

رسميًا.. أهلى جدة السعودى يضم رياض محرز حتى 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟