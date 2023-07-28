فى يومه العالمى.. 5 كتب تكشف سبل مواجهة التهاب الكبد الوبائى" فيروس سى"

يحتفل العالم اليوم بذكرى مواجهة فيروس التهاب الكبد الوبائي والذي يحل في 28 يوليو كل عام، ويستهدف زيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد الوبائي "سي"، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية، التشخيص والعلاج بطرق آمنة، كما تعقد في هذا اليوم ندوات عديدة للحماية من هذا المرض.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز 5 كتب تتحدث عن الالتهاب الوبائي.



كتاب التهاب الكبد الفيروسي

من تأليف الدكتور محمد محروس، وفي هذا الكتاب يعالج المؤلف موضوع مرض التهاب الكبد الفيروسي وأسبابه ليغطي من خلاله كل ما يحتاجه الشخص غير المتخصص وكذلك الشخص غير المتخصص في المجال الطبي من معلومات إكلينيكية وبحوث علمية حديثة.

وتناول المؤلف بالتفصيل ظاهرة انتشار مرض الكبد الفيروسي، يعزو المؤلف الأسباب التي عادة ما تؤدي إلى إضعاف الكبد إلى تلك التي تنتمي لمجموعات مُختلفة من الأمراض، فمنها ما هو تشوه خَلقي يبدأ مع الإنسان منذ نعومة أظفاره، ومنها ما هو مرض ناشئ من طبيعة التغيرات، ويضع في النهاية الوقاية منه.

كتاب التهاب الكبد "سي"

هو من تأليف فردك عسكري، ويشير المؤلف إلى أن الإصابة بفيروس الكبد "سي" تشبه الإصابة بفيروس الإيدز، فهو يسبب إنتانًا مزمنًا مستمرًا تبدو علاماته بعد سنوات أو عقود من الإصابة الأولية.

وكشف خلال صفحات الكتاب عن أن الفيروس يشكل مشكلة كبيرة، إذ إن 2% من الشعب الأمريكي مصابون به أي حوالي أربعة ملايين إنسان.

كتاب التهاب الكبد الفيروسي الجيمي

ومن الكتب التي تتحدث عن هذا الوباء، كتاب التهاب الكبد الفيروسي الجيمي، من تأليف عبدالناصر يوسف، ويوضح هذا الكتاب المفاهيم العلمية التي يرتكز عليها مرض التهاب الكبد الفيروسي الجيمي، وبعض المواضيع المتفرقة حول المرض، وهي أهمية توفر لقاح واقٍ ضد المرض في المستقبل.

كما يضع طرق الوقاية والمكافحة ضد المرض، وانتهى الكتاب في فصله العشرين والأخير بعرض لكيفية التعامل مع المصاب بالعدوى في محيط الأسرة.

كتاب التهاب الكبد الوبائي والمستجدات المتعلقة بالمناعة والتحصين

من تأليف عمر فوزي نجاري، ويجيب هذا الكتاب عن أسئلة لا تزال تؤرق الأطباء وطلبة كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض، فيما يتعلق بوبائية التهاب الكبد الوبائي وطرق الوقاية منه، لا سيما المستجدات المتعلقة بالمناعة واللقاح.

كتاب علاج فيروس "سي" الكبدي الوبائي بين القديم والحديث

من تأليف مصطفى أحمد محمد يونس، يناقش الكتاب أسباب انتشار المرض في الجسم في الماضي، وأسبابه الحالية وطرق العلاج منه، وأبرز علاماته، والأدوية التي تقضى عليه، وكافة ما يتعلق بهذا المرض بين الحاضر والمستقبل.