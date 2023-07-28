الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلب يعقر طفلاً بالغردقة ويصيبه بجروح في الرأس والرقبة

تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لعدة جروح متفرقة في منطقة الرقبة والأذن بسبب هجوم كلب عليه وعضه في منطقة مبارك 14 شمال الغردقة، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام. يتم حاليا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

ونقل عدد من الأهالي الطفل بلال جودة البالغ من العمر 7 سنوات إلى مستشفى الغردقة العام، بعد أن عضه كلب في منطقة مبارك 14 بمدينة الغردقة.

وبعد نقله إلى المستشفى، تم تشخيص إصابته بجروح قطعية بجوار الأذن اليسرى والرقبة من الخلف وأسفل الرأس من الخلف. 

جاري الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وسيتم تحرير محضر بالواقعة.

الفحوصات الطبية اللازمة الغردقة هجوم كلب جروح قطعية شواطي الغردقة مستشفى الغردقة العام منطقة مبارك مستشفى

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

"عزمني على مكرونة".. نور الشريف يكشف كواليس أزمته مع رشدي أباظة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟