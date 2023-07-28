كلب يعقر طفلاً بالغردقة ويصيبه بجروح في الرأس والرقبة

تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لعدة جروح متفرقة في منطقة الرقبة والأذن بسبب هجوم كلب عليه وعضه في منطقة مبارك 14 شمال الغردقة، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام. يتم حاليا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

ونقل عدد من الأهالي الطفل بلال جودة البالغ من العمر 7 سنوات إلى مستشفى الغردقة العام، بعد أن عضه كلب في منطقة مبارك 14 بمدينة الغردقة.

وبعد نقله إلى المستشفى، تم تشخيص إصابته بجروح قطعية بجوار الأذن اليسرى والرقبة من الخلف وأسفل الرأس من الخلف.

جاري الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وسيتم تحرير محضر بالواقعة.