الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في مهرجان جرش.. تفاعل كبير مع الإبداعات الشعبية المصرية لفرق "قصور الثقافة"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الخميس، أولى مشاركاتها في مهرجان جرش عبر فقرات شعبية راقصة لفرقها الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور، ضمن برنامج المشاركة المصرية بمهرجان "جرش للثقافة والفنون" بالأردن،  برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، رئيس الوفد المصري ضيف شرف الدورة 37.

وقدمت الهيئة أوبريت "إبداعات شعبية"، بمسرح الساحة الرئيسية، والذي يعرض فنون مصر الشعبية الراقصة في إطار استعراضي يعبر عن كل محافظة وهويتها وأسلوبها في تقديم فنها الغنائي الاستعراضي. 

- أوبريت إبداعات شعبية لفنون من مختلف المحافظات المصرية

الأوبريت تضمن ألوانا من الفن الصعيدي والشرقاوي والإسكندراني والغربي المطروحي والبورسعيدي والنوبي الأسواني بالإضافة لاستعراض التنورة، وشاركت به فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهي الحرية إسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسوان، بإشراف وحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

"إبداعات شعبية" ألحان وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج الفنان هشام عطوة، ويقدم على مدار ثلاثة أيام، حيث تستمر العروض الفنية لفرق الهيئة بمسرح الصوت والضوء اليوم الجمعة وغدا السبت. 

وتشارك مصر ضيف شرف الدورة 37 من المهرجان، الذي أطلقت فعالياته أمس الأول ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ببرنامج فعاليات حافل لهيئات وقطاعات وزارة الثقافة يعبر عن الثقافة والحضارة المصرية، وتضم فعاليات البرنامج الفني نخبة من نجوم مصر منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعددا من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
مهرجان جرش للثقافة والفنون نيفين الكيلاني إبداعات شعبية قصور الثقافة جرش مهرجان جرش

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