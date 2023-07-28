محافظ أسيوط: تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بتخفيض إنارة الشوارع ولوحات الإعلانات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، والكتب الدورية في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

كان محافظ أسيوط قد عقد العديد من اللقاءات ووجه رؤساء المراكز والأحياء باستمرار تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الإختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين وتتولى الوحدات المحلية متابعة تطبيق هذه الإجراءات.

هذا فضلا عن ترشيد الإنارة بلوحات الإعلانات المضيئة وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها والالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة بالإضافة إلى إلزام المنشآت الرياضية (الاستادات الرياضية - الأندية الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات والأنشطة التي تقام بها في الفترة المسائية على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات في الفترة الصباحية بالإضافة إلى استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع.

وشدد اللواء عصام سعد، على مسؤولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية مع إطفاء إنارة الشوارع غير الضرورية في الفترة المسائية وكذا إطفاء المباني الحكومية ليلًا وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائي بمختلف المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب المهمة).

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمراكز القوصية وساحل سليم والبداري وأسيوط وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدين ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع حيث تم المرور علي المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وبتخفيف الإضاءة الخارجية أمام المحال التجارية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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